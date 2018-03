Centottanta minuti di fuoco per il Siracusa: prima Francavilla poi Paganese

Saranno 180 minuti di fuoco per il Siracusa che domani affronterà in Puglia la Virtus Villafranca. La gara si giocherà a Brindisi per l'indisponibilità del Giovanni Paolo II. Ma il campo neutro cambierà ben poco per gli azzurri che subito dopo nel turno infrasettimanale dovranno vedersela, sempre fuori casa con la Paganese. Per la gara di domani, fischio d'inizio alle 14,30, il Siracusa non potrà avere tra i pali Mattia Tomei che dovrà restare fermo per una settimana per una distorsione al ginocchio. Al suo posto giocherà D'Alessandro. Se non ci sono ripensamenti dell'ultimora dovrebbe tornare a giocare da centrale, Marco Turati, da dicembre ai box per un infortunio al ginocchio, mentre in avanti è previsto il rientro di Scardina.