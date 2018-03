Partinico, trovato con 6 panetti di hashish: finisce ai domiciliari

I carabinieri della Compagnia di Partinico hanno arrestato Nilhaj Nourredine,di 34 anni, con l'accusa di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno notato l'uomo nascondere su di se qualcosa prelevato poco prima da un anfratto sulla pubblica via, e nel corso della perquisizione personale è stato trovato in possesso di 80 grammi di hashish suddivisi in dosi.

La perquisizione domiciliare estesa alle relative pertinenze ha portato al sequestro di 6 panetti di hashish del peso complessivo di 600 grammi e materiale idoneo al confezionamento nonche' numerosi capi di abbigliamento contraffatti e confezionati per la vendita. All'arrestato sono stati concessi i 'domiciliari'.