Arma clandestina e munizioni: arrestati due fratelli a San Fratello

I carabinieri della Stazione di San Fratello hanno arrestato, ieri pomeriggio due fratelli, Benedetto e Giuseppe Lupica di 31 e 21 anni, con l'accusa di detenzione di arma clandestina, parti di arma e munizioni. Nel corso di perquisizioni che hanno interessato l'area di San Fratello, i carabinieri hanno rinvenuto nel sottotetto di un casolare, un fucile cal. 12 "a canne mozze" , con matricola abrasa, modificato artigianalmente per aumentarne l'offensivita'. L'arma era in perfetto stato, pulita e lucidata. Le perquisizioni sono state estese ai i terreni ed alle pertinenze e sono state scoperte 58 cartucce cal. 12, compatibili con il calibro del fucile illegalmente detenuto, nascoste in vari contenitori occultati in punti diversi della proprieta' dei fratelli. Ai due arrestati sono stati concessi i 'domiciliari'.