Bagno di folla per Salvini in Calabria: "Ora la Regione"

Bagno di folla per il leader della Lega, Matteo Salvini, oggi pomeriggio a Lamezia Terme (Catanzaro) e Rosarno (Reggio Calabria). Salvini, eletto senatore in Calabria, regione dove il suo partito alle Politiche del 4 marzo scorso ha ottenuto poco piu' del 6% dei consensi, ha tenuto due incontri, in un albergo e nell'anfiteatro di una scuola, entrambi molto partecipati. Una partecipazione che ha entusiasmato Salvini: "Questa e' una terra che merita molto di piu' ed il nostro prossimo obiettivo e' quello di conquistare il governo della Regione. Lavoreremo - ha detto - per consentire ai giovani di restare qui, per costruire un futuro concreto".

Accompagnato da Domenico Furgiuele, coordinatore calabrese della Lega e neo deputato, Salvini ha incontrato molta gente, ha soddisfatto alcune richieste di posare davanti alle foto dei telefonini e poi ha ringraziato per il "bel voto del 4 marzo". Infine, una promessa: "Conto di tornare spesso, chi pensa che prendo i voti e non mi vede piu' non mi conosce per nulla".