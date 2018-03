Agricoltura, 15 aziende del Sud est per 4 giorni in Spagna

Quindici rappresentanti di aziende agricole del sud est della Sicilia, in particolare di Pachino, Portopalo, Rosolini, Vittoria e Ispica, partiranno domani mattina per l'Almeria, per visitare una serie di società che operano in Spagna. La missione che avrà una durata di 4 giorni, punta a conoscere in particolar modo le produzioni biologiche e la commercializzazione dei prodotti. Gli imprenditori della provincia di Siracusa saranno accompagnati dal deputato all'Ars, Pippo Gennuso. Si tratta di uno scambio di conoscenze e di attività che sicuramente torneranno utili alle aziende siciliane. Martedì la prima visita verrà effettuata alle Cooperative Casi e Vicasol, oltre al gruppo biologico Biasador. Agli ospiti siciliani verranno mostrati le strutture, la lavorazione, oltre la coltivazione degli ortaggi in serra nella zona di Almeria.

Il giorno successivo i rappresentanti siciliani faranno visita a Unica Group, presso le Cooperative Casur, una delle 13 coop, è associata al Consorzio Unica. Nell'occasione ci sarà un incontro con il presidente Portero Pepe ed il direttore Enrique Los Rios ed altri dello staff commerciale. "Si tratta di una missione importante - ha detto il deputato Gennuso alla vigilia della partenza - vogliamo capire come si muovono in Spagna e soprattutto come avviene la commercializzazione dei prodotti. Un argomento che in Sicilia sta a cuore ad aziende e produttori strozzati da una concorrenza sleale. Voglio anche puntualizzare che la missione in Almeria, è a nostro carico".