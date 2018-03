Fuori strada con la moto sulla Rosolini - Noto: è grave a Catania

Come quasi tutte le giornate di festa aveva deciso di aggregarsi con un gruppo di centauri per il solito tour nella Sicilia del Sud est. Ma oggi verso mezzogiorno è rimasto vittima di un grave incidente stradale avvenuto sulla Statale 115, sulla Rosolini - Noto.

F.R., 40 anni, di Palazzolo Acreide nell'abbordare la curva all'altezza dell'officina di demolizioni Tiralongo, ha perduto il controllo del mezzo ed è finito fuori strada. Il motociclista è rotolato per una trentina di metri nello sterrato. Sono stati i compagni di viaggio ad avvertire il 118. Arrivata l'ambulanza, sono stati i medici del Presidio territoriale d'emergenza a chiedere l'intervento dell'elisoccorso per la gravità del ferito. F.R. si trova ricoverato all'ospedale Cannizzaro di Catania per uno sospetto danno alla spina dorsale. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Noto. In un primo momento si era sparsa la voce che il quarantenne era deceduto. Notizia smentita dai sanitari.