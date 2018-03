Incidenti stradali: tir si ribalta sulla tangenziale di Catania, un ferito

Il conducente di un mezzo pesante e' rimasto lievemente ferito sulla Tangenziale Ovest di Catania in direzione di Siracusa. Il camion si e' ribaltato, danneggiando le barriere laterali di protezione su entrambi i lati della carreggiata. Bloccata la circolazione. Sul posto le squadre Anas per la gestione della viabilita', provvisoriamente deviata allo svincolo di Misterbianco, e per il ripristino della normale circolazione. (Immagine di repertorio)