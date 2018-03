Sicilia, partigiani dem: "Musumeci governi o si dimetta"

"Lo spettacolo offerto da Musumeci e dalla maggioranza di centrodestra e' diventato nauseante. Gli unici atti del governo regionale sono le immagini di Vittorio Sgarbi, seduto in gabinetto, che insulta chiunque". Cosi' Antonio Rubino, a nome dei Partigiani dem, formazione dei ribelli del Pd siciliano. "Musumeci, se ne e' capace, governi oppure si dimetta. Il Pd all'Ars si svegli e superi l'inefficace timidezza che lo ha contraddistinto finora. Abbiamo ancora in mente l'incubo dell'elezione di Micciche' alla presidenza dell'Ars. Alla prossima direzione regionale - aggiunge - proporremo la costruzione di un'opposizione di piazza, fra la gente, che coinvolga amministratori locali, dirigenti di base, militanti e circoli. Proviamo a mettere in campo una politica che ci riconnetta con la parte piu' sana della societa' siciliana".