Santa Croce Camerina, apre il 21 marzo la nuova sede della Cisl

Sarà inaugurata mercoledì 21 marzo, alle ore 12, la nuova sede Cisl di Santa Croce Camerina. I nuovi locali di via Sant’Angelo 11 sono stati voluti per rinsaldare il forte legame e la presenza del sindacato nel cuore di un territorio da sempre riferimento per il mondo del lavoro. Insieme al segretario generale della UST Ragusa Siracusa, Paolo Sanzaro, ci saranno il segretario Nazionale della FAI Cisl, Mohamed Saady, e il segretario Regionale FAI, Pierluigi Manca. «La presenza del sindacato è riferimento per i lavoratori e per tutti i cittadini – ha commentato Paolo Sanzaro – Assistenza, servizi, sostegno legale, sono opportunità per tutti i cittadini che trovano un riferimento certo nei nostri operatori. Santa Croce Camerina è un centro importante nel ragusano e la presenza della Cisl saprà essere incisiva e attiva come sempre.»