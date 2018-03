"La Sicilia e' all'ultimo posto per la raccolta differenziata dei rifiuti: piu' dell'80% va in discarica. Siamo l'ultima regione in Italia e forse in Europa. Siamo in condizioni disastrose". A dirlo Salvo Cocina, dirigente generale Dipartimento Acque e Rifiuti della Regione siciliana, a margine delle "Giornate della Ricerca" organizzate da Corepla allo Steri di Palermo.