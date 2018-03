Polizia, sei nuovi vice commissari alla Questura di Ragusa

Dal 26 marzo la Questura di Ragusa si avvarrà di 6 nuovi funzionari. Rosalba Capaccio, Alessandro Casiraro, Giuseppe Magnano, Giuseppe Puglisi, Rosa Cappello, Carmela Festa, che, provenienti dal ruolo dei Sostituti Commissari, sono risultati vincitori del concorso interno per Vice Commissari della Polizia di Stato.

I neo Vice Commissari, già in servizio presso le strutture della Polizia di Stato in città e provincia in qualità di Sostituti Commissari, sono risultati vincitori di concorso interno.

In attesa della destinazione definitiva che sarà presto individuata dal Questore, stanno frequentando una sessione di formazione e aggiornamento.