Vittoria, giallo su sparatoria sulla strada per Scoglitti: indaga la Polizia

La Polizia di Vittoria sta indagando su un episodio avvenuto nel pomeriggio lungo la strada per Scoglitti. Alcuni testimoni avrebbero riferito al 113, in maniera anonima, di avere udito alcuni spari, forse in concomitanza con il transito di un'auto. Un uomo sarebbe rimasto ferito e ricoverato all'ospedale "Guzzardi" di Vittoria. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni alla Polizia, la sparatoria sarebbe avvenuta al culmine di una lite familiare.