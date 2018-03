Esplosione Catania, oggi i funerali dei due vigili del fuoco

Si svolgeranno in giornata a Catania e a Trapani le esequie di Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico, i due vigili del fuoco deceduti in servizio a seguito dell'esplosione verificatasi a Catania la sera del 20 marzo scorso. Alle 11:30, alla presenza del ministro dell'Interno Marco Minniti, del capo dipartimento dei Vigili del fuoco Bruno Frattasi, del capo del Corpo nazionale Gioacchino Giomi, si celebrera' presso la Cattedrale di Catania la messa funebre per Ambiamonte. Alle 16 si svolgeranno nel Santuario della Madonna di Trapani le esequie di Grammatico. Sono migliorate le condizioni di salute del capo squadra Marcello Tavormina, mentre resta stabile la situazione clinica del vigile del fuoco Giuseppe Cannavo': feriti nell'esplosione, sono entrambi ricoverati all'ospedale Garibaldi di Catania.