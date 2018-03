Minore sorpreso a spacciare a Catania, trovati 2,5 di marijuna

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza un catanese di 17 anni, per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. La scorsa notte, i militari, nel presidiare la zona del “Tondicello della Plaja” hanno osservato come il giovane pusher ricevute le ordinazioni da parte dello acquirente di turno si allontanava per pochi istanti in direzione della vicina Via Fiducia, per poi tornare indietro e piazzare la “roba” richiesta in cambio di denaro.

Dopo aver documentato alcune cessioni, gli operanti hanno deciso di bloccarne l’attività illecita perquisendolo sul posto e rinvenendogli all’interno degli slip una decina di dosi di marijuana e 40 euro in contanti. Estendendo la perquisizione al rudere di Via Fiducia, utilizzato dal minore come deposito per la droga, i Carabinieri hanno rinvenuto altre 30 dosi di marijuana nonché 4 buste di cellophane contenenti circa 2,5 kg. della medesima sostanza stupefacente.

La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre l’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato accompagnato al Centro di Prima Accoglienza per Minori di Via Franchetti a Catania.