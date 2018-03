Floridia, rubate due Moto Ape di proprietà del Comune in via Labriola

Un furto che potrebbe sembrare banale, se i mezzi portati via la scorsa notte non fossero di proprietà dell'amministrazione comunale di Floridia. I ladri approfittando del buio, si sono impossessati di due Moto Ape che erano in sosta in via Labriola, dove c'è la sede della Misericordia. Sono stati gli operai comunali ad accorgersi questa mattina che i mezzi erano stati portati via. Un furto che danneggia la comunità floridiana. Il colpo è stato denunciato alla Tenenza dei carabinieri che hanno avviato indagini.