"Riconoscere il principio di insularità in Sicilia", mobilitazione in 70 città

Da sabato prossimo, 7 aprile, comincia in 70 citta' italiane la raccolta delle 50 mila firme necessarie per sostenere una proposta di legge nazionale di iniziativa popolare per l'inserimento del principio di insularita' nell'articolo 119 della Costituzione. Per gli organizzatori sara' l'occasione di portare la questione sarda alla ribalta nazionale. Giovedi' 5 aprile il Comitato promotore sara' a Roma, alla Corte di Cassazione, dove alle 10 depositera' il testo della proposta legislativa.

Due giorni piu' tardi banchetti saranno allestiti nelle piazze delle principali citta' della Sardegna, di tutte le regioni italiane e nelle isole minori di tutto il Paese, incluse quelle sarde di Sant'Antioco, Carloforte e La Maddalena. La mobilitazione e' sostenuta, oltre che dal Comitato promotore nato in Sardegna, da associazioni e gruppi sorti anche spontaneamente in Sicilia e in altre aree d'Italia, dell'Ancim (l'Associazione che riunisce le isole minori italiane), dell'associazione Ambasciata di Sardegna e soprattutto della Fasi, la Federazione delle Associazione dei Sardi in Italia.