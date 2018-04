Un po' di animazione a costo zero oggi pomeriggio in piazza del Popolo a Floridia. Rispettando la tradizione, l'avvocato Lino Romano ha organizzato il 43 esimo raduno del cavallo. In realtà è stata una sfilata di carretti siciliani. La manifestazione nasce per ricordare tutte le vittime della strada Statale, 124, la Floridia - Siracusa.