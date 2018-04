Incidente stradale a Barrafranca, morto un operatore del 118

Un 62enne e' morto in un incidente stradale a Barrafranca. Due le autovetture coinvolte: una Fiat Stilo condotta da un 24enne e una Fiat 600 guidata dalla vittima, Liborio Costa, operatore del 118. Nell'urto frontale tra le due autovetture il giovane ha riportato lievi ferite, mentre il 62enne è deceduto sul colpo. Sul posto anche i vigili del fuoco di Enna e Mazzarino a causa delle difficolta' ad estrarre il corpo dalla vettura e due ambulanze. Da una prima ricostruzione dei carabinieri sembrerebbe che la Fiat 600, la quale viaggiava nel senso di marcia da Bivio Sitica verso la rotatoria del Viale della Pace, giunta all'altezza della via Mattei ha invaso la corsia opposta andando ad impattare contro la Fiat Stilo. Le due auto sono state sottoposte a sequestro, mentre domani mattina e' previsto l'esame autoptico della salma. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare in modo certo la dinamica dell'evento.