Inchiesta appalto rifiuti a Catania, ai domiciliari Orazio Stefano Fazio

Il gip del tribunale di Catania, Sebastiano Di Giacomo Barbagallo, ha concesso gli arresti domiciliari a Orazio Stefano Fazio, 64 anni, funzionario della direzione ecologia e ambiente del Comune di Catania che il 16 marzo scorso era stato arrestato nell'ambito dell'operazione della Dia 'Garbage affair' sulla gestione di un appalto pubblico da 350 milioni di euro per la raccolta dei rifiuti. Per il Gip, in occasione dell'interrogatorio di garanzia le dichiarazioni di Fazio "per un verso hanno consolidato il quadro indiziario riguardo alle imputazioni più grave" contestate, dall'altra hanno "apprezzabilmente affievolito le delineate esigenze cautelari che, quantunque indubbiamente ancora persistenti, possono trovare adeguato soddisfacimento" con gli arresti domiciliari e il divieto di contatti di qualsiasi genere che non siano i "familiari già conviventi" nel suo domicilio.