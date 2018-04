Morbillo, un bimbo di 10 mesi muore a Catania

E' morto per le complicanze legate al morbillo, un bambino di 10 mesi, all'ospedale Garibaldi di Catania. Il piccolo era stato ricoverato ad Acireale e poi, per un aggravamento delle condizioni respiratorie e cardiocircolatorie, trasferito d'urgenza due giorni fa nell'ospedale Catanese. Nei giorni scorsi era morta una 25enne non vaccinata. Si tratta del quarto decesso nel capoluogo etneo dal settembre scorso a oggi: lo scorso 26 marzo era deceduta una mamma 25enne, il 22 gennaio una 27enne; il 20 settembre un uomo di 42 anni. Il piccolo e' deceduto alle 10.15 nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Garibaldi-Centro di Catania, diretto dal dottore Sergio Pintaudi. Era ricoverato nel reparto di pediatria dell'ospedale di Acireale perche' affetto da morbillo, quando nel pomeriggio di due giorni fa le condizioni respiratorie e cardiocircolatorie si erano aggravate tanto da richiedere la necessita' di un ricovero in Rianimazione. Il bambino gia' sofferente per un difetto cardiaco, era stato ricoverato dal 3 al 16 marzo scorsi alla pediatria del Garibaldi-Nesima per una broncopolmonite e bronchiolite in presenza di un virus respiratorio e da dove era stato dimesso perche' migliorato con un controllo programmato a distanza di 10 giorni. Il bimbo era troppo piccolo per il vaccino, sottolineano fonti ospedaliere, quindi e' stato contagiato da chi non era vaccinato.