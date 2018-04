Floridia, troppe buche nelle strade: asfalto nuovo in viale Vittorio Veneto

I lavori per la fibra ottica a Floridia, così come negli altri Comuni della provincia di Siracusa, hanno lasciato moltissime strade dissestate. Un passaggio d'asfalto dell'impresa che ha eseguito i lavori non è bastato ad evitare le lamentele dei cittadini. Così l'amministrazione comunale di Floridia, guidata da Gianni Limoli, nonostante le casse non siano in salute ( il Comune ha crediti per 7 milioni di euro), ha deciso di riparare le buche delle strade. Lavori già ieri pomeriggio sono stati eseguiti in uscita da viale Vittorio Veneto, una delle strade principali del paese. Nei prossimi giorni altre strade saranno interessate al rifacimento del tappetino stradale.