Paternò, scontro frontale sulla Statale 121: morta donna di Biancavilla

Una donna morta ed un ferito. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio verso le 15 sulla Statale 121, in territorio di Paternò. La tragedia si è consumata per lo scontro frontale tra una Fiat Panda che viaggiava in direzione Biancavilla ed un Suv. Una delle due auto avrebbe invaso la corsia opposta, provocando l'impatto tra i due veicoli. Nel suv Fiat viaggiava un'intera famiglia: padre, madre e una figlia.

Sul posto è atterrato, l'elicottero del 118 mentre pochi minuti dopo sono arrivati anche i carabinieri. La vittima è Rosaria Tomasello, 44 anni, di Biancavilla.. L'impatto è stato violentissimo: il Freemont è finito contro il guard rail mentre l'intera parte frontale della Panda è distrutta.