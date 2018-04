La crisi dell'agricoltura fa un morto a Vittoria: giovane imprenditore si uccide

La crisi del settore agricolo ha fatto una vittima a Vittoria. Giovanni Viola, 31 anni, di Vittoria, assillato dai debiti ha deciso di farla finita. Si è impiccato ieri pomeriggio all'interno della sua azienda agricola di Scoglitti, l'unica frazione di Vittoria. Secondo quanto raccontano colleghi ed amici, da mesi era assillato dai debiti provocati dalla sua attività., soprattutto per la crisi del settore. Non sapeva come far fronte agli impegni assunti, nè aveva trovato aiuti nelle banche. Sono stati i familiari della vittima a scoprire il cadavere del giovane imprenditore. Verso le 17 non vedendolo rincasare, hanno tentato di contattarlo, ma il suo telefonino squillava a vuoto. Così sono andati in azienda e lo hanno trovato impiccato. Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi e sul posto è arrivata un'ambulanza medicalizzata del Presidio terrioriale d'emergenza di Scoglitti, ma il medico soccorritore non ha potuto fare null'altro che constatare la morte. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno informato il pm di turno. Giovanni Viola era sposato e padre di una bimba in tenera età. Non si conosce se Viola prima di togliersi la vita abbia scritto un biglietto di addio alla moglie, spiegando i motivi che l'avrebbero portato al suicidio.