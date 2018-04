Pachino scende in piazza per la legalità: no alla mafia

Più di mille persone hanno partecipato questa mattina alla marcia per la legalità a Pachino. Tantissimi i giovani scesi in strada dopo gli ultimi episodi criminali che hanno turbato la popolazione. Presenti le organizzazioni sindacali, datoriali, le associazioni dei produttori e la società civile. Prima di attraversare le strade principali di Pachino, c'è stato il raduno in contrada Pianetti, davanti l'azienda agricola dei fratelli Fortunato, danneggiata meno di un mese fa da un incendio di origine dolosa. In prima fila il sindaco della città Roberto Bruno, il suol collega di Noto, Corrado Bonfanti, il deputato all'Ars, Pippo Gennuso, l'assessore regionale all'Agricoltura, Edy Bandiera. Poi il Consiglio comunale, quasi al completo. Ma è stato un colpo d'occhio vedere tantissimi ragazzi delle scuole. Per loro è stata una giornata di impegno sociale, perchè per loro il tempa della lotta alla mafia è abbastanza sentito.

Al corteo non ha potuto partecipare, essendo impegnata all'Ars, la deputata Rossana Cannata, che però ha precisato: "Sono al fianco di tutti coloro che oggi marciano per rivendicare una svolta in questa Sicilia martoriata da incendi dolosi e atti prepotenti che inneggiano alla violenza e ai soprusi".