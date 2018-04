Ad Augusta l'ultimo addio ad Andrea Fazio, il sottoufficiale morto precipitando da un elicottero

Celebrati questa mattina ad Augusta, nella Chiesa Madre della cittadina siciliana, i funerali di Andrea Fazio, il sottuffuciale di Marina morto una settimana fa durante un'attivita' addestrativa nel Mediterraneo centrale. Il militare era con altri quattro a bordo di un elicottero di Nave Borsoni che, per cause in corso di accertamento da parte delle autorita' della Difesa, e' precipitato in mare. Fazio era stato subito soccorso insidme agli altri ma non c'era stato niente da fare. Gli altri militari erano rimasti feriti. Alle esequie ha preso parte anche l'Ordinario Militare, monsignor Santo Marciano', che ha tenuto l'omelia e sottolineato che "Andrea ha obbedito a un ideale alto di servizio alla giustizia e alla pace, credendo con forza che l'impegno per la difesa della vita, dell'ordine, dell'ambiente, del bene comune, possa veramente cambiare il mondo e, come diceva Madre Teresa di Calcutta, lasciarlo migliore di come lo abbiamo trovato. Lo ha fatto - ha proseguito il vescovo castrense - nel suo compito quotidiano, nelle sue operazioni straordinarie e nelle missioni internazionali per la pace. Questo egli ci ha insegnato, vivendo il suo lavoro come servizio e morendo in servizio, in quel mare in cui tanti uomini e donne della Marina militare Italiana sono veri angeli nel soccorso degli altri: di migranti, profughi, stranieri rischiando la vita ogni giorno e soccorrendo prontamente tutti. Spesso - ha concluso Marciano' - non adeguatamente compresi ma sempre in obbedienza alla propria coscienza, anche in assenza di decisioni e collaborazioni internazionali". Ai funerali hanno preso parte le massime autorita' militari e della Difesa del Paese. C'erano il ministro della Difesa Roberta Pinotti, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano, il Capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio Valter Girardelli, il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, generale Enzo Vecciarelli, il Prefetto di Siracusa, Giuseppe Castaldo, il senatore Giuseppe Pisani e il sindaco di Augusta, Maria Concetta Di Pietro.