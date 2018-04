Ragusa, traditi da mozziconi di sigarette: due denunce

Gli agenti della sezione volanti della Questura di Ragusa hanno denunciato due ragusani di 39 e 36 anni con l'accusa di furto in abitazione in concorso e ricettazione. Dopo la segnalazione di un furto in un appartamento al primo piano, gli agenti si sono recati sul posto ed hanno notato diversi mozziconi di sigarette a terra. Un sopralluogo nelle vicinanze ha permesso di individuare due persone, noti pregiudicati, che si aggiravano nella zona. I due stavano fumando sigarette della stessa marca dei mozziconi trovati dai poliziotti. E' stata eseguita una perquisizione a casa dei due pregiudicati ed è stato trovato il televisore che era stato rubato. A questo punto è scattata la denuncia.