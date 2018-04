Vittoria, al Comune studenti della Scuola Enologica di Conegliano Veneto

Il sindaco di Vittoria, Giovanni Moscato, e l'assessore alla Cultura Alfredo Vinciguerra hanno accolto gli studenti della Scuola Enologica “Cerletti” di Conegliano Veneto in visita di istruzione nella Sicilia Orientale. “Ringraziamo – spiegano il sindaco e l'assessore – la professoressa Citino, docente del Cerletti ma vittoriese doc, per aver voluto fortemente inserire tra le tappe della gita scolastica anche la nostra bella città. E' una occasione importante per far conoscere agli studenti veneti le nostre bellezze storiche, architettoniche e paesaggistiche e in particolare le eccellenze dell'enogastronomia e il pescato di Scoglitti. Promuovere il territorio tramite i nostri prodotti di punta, specie tra chi sarà un futuro addetto ai lavori, è il miglior viatico per la crescita turistica della città”.