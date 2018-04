Vittoria, appaltata ad associazione di Comiso gestione del canile comunale

La Direzione C.u.c. (Centrale unica di committenza) del Comune di Vittoria ha appaltato nei giorni scorsi la gara relativa al funzionamento e alla gestione del canile comunale di Contrada Carosone. Ad aggiudicarsi l'appalto, con un ribasso pari al 12,1212%, è stata l'associazione “Pensieri bestiali” di Comiso. L'importo complessivo del servizio ammonta ad € 39.987.

“Grazie all'impegno della nostra amministrazione - ha dichiarato il sindaco Giovanni Moscato – si è finalmente raggiunto l'obiettivo dell'affidamento della gestione del canile. Il lavoro dell'associazione Pensieri bestiali, che aveva gestito la struttura in precedenza, ha già dato ottimi risultati, tanto che il numero di cani reimmessi è aumentato a dismisura. E tutto questo ha effetti benefici anche sull'anagrafe canina: dall'inizio dell'anno a fine marzo, infatti, grazie alla sinergia tra l'Ufficio Anagrafe canina e l'associazione, sono state effettuate 120 sterilizzazioni. Si tratta di una cifra importante, se si considera che con la passata amministrazione si arrivava al massimo a 120 sterilizzazioni in un anno. Abbiamo invertito la tendenza negativa e oggi Vittoria rappresenta una città virtuosa con i numeri che lo dimostrano. Per questi risultati voglio ringraziare Gianluca Occhipinti per il lavoro svolto sul tema del randagismo e per la passione e la professionalità dimostrate”.