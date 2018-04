Accoltellano due romeni a Catania, uno è grave: due arresti

Un romeno di 31 anni, George Mustafa, e il 47enne Francesco Barbera sono stati fermati dalla polizia per tentato omicidio e lesioni personali aggravate ai danni di due romeni. Domenica scorsa, intorno all'una e trenta, agenti delle volanti e della Squadra mobile sono intervenuti in viale Africa a causa del ferimento di alcune persone con armi da taglio. Le due persone accoltellate sono state trasportate al pronto soccorso del Cannizzaro dove i sanitari hanno riscontrato ferite alla gamba e alla mano giudicate guaribili in 10 giorni, mentre il secondo e' stato trasportato e ricoverato in prognosi riservata al Garibaldi per una profonda ferita al torace. Sul posto sono stati trovati e sequestrati un coltello con tracce di sangue e un coccio di bottiglia. Secondo quanto accertato, i due, in concorso con altro romeno, hanno aggredito le due vittime, colpendole con un coltello a serramanico e con un pezzo di vetro. I malcapitati erano compagno e fratello di una donna romena, con la quale uno degli aggressori aveva in passato intrattenuto un relazione sentimentale. Gli arrestati sono stati condotti nel carcere di Catania piazza Lanza. Il gip ha convalidato il fermo di indiziato di delitto, disponendo la custodia cautelare in carcere.