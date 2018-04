Siracusa, militanti di CasaPound ripuliscono le tombe greche

Questa mattina i militanti di CasaPound Italia Siracusa hanno proceduto alla bonifica delle tombe greche situate in Viale Santa Panagia al ridosso del tribunale, apponendo anche una targa descrittiva.

Con scope e sacchi neri, i militanti hanno raccolto rifiuti e rassettato le tombe, cogliendo anche l'occasione per tirare qualche frecciatina alle autorità comunali.

"E' inaccettabile che un luogo così importante per la nostra città, custode di numerose sepolture, si trovi in questo stato di degrado e senza una targa che descriva alcune note storiche. Alle chiacchiere, noi preferiamo agire in prima persona per il bene del nostro territorio. Invitiamo infine i Siracusani a segnalarci altre eventuali situazioni di abbandono".