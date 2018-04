Pitbull senza guinzaglio azzanna due persone e un bimbo a Palermo

Un pitbull si è avventato contro due passanti con un cagnolino al guinzaglio e li ha azzannati. Poi il cane si è rivolto contro un bambino. Secondo il racconto delle vittime il pitbull al momento dell'aggressione era senza guinzaglio e con lui non c'era il padrone. I due malcapitati sono stati costretti a fare ricorso alle cure dei medici negli ospedali Civico e Policlinico. Il cane e' stato individuato dalla polizia in via dell'Orsa Minore all'altezza del civico 14 e catturato grazie all'intervento degli agenti della polizia municipale e degli addetti del canile comunale. Le prime due vittime sono una ragazza di 24 anni e un uomo di 44.

Il pitbull avrebbe iniziato prima ad abbaiare contro il cagnolino. I padroni hanno tentato di difenderlo e sono stati azzannati. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasferito i due feriti negli ospedali Civico e Policlinico. Lungo la strada il cane avrebbe aggredito anche un bimbo. Intanto le volanti della polizia di stato insieme alla pattuglie della municipale hanno cercato per mezzora il pitbull. Il cane è stato poi fermato in via dell’Orsa Minore all’altezza del civico 14 vicino al bar Olimpia. Una squadra di agenti della municipale insieme agli addetti del canile hanno circondato e accalappiato il cane, che è stato trasportato nella struttura di via Tiro a Segno. Si dovrà stabilire se il cane abbia dei proprietari che in caso potrebbero essere denunciati per omessa custodia di animali e lesioni colpose.