Resto al Sud, boom di adesioni di imprenditori under 35

Fra le novità più interessanti, in termini di agevolazioni per giovani imprese, troviamo quelle proposte dal programma “Resto al Sud”: una opportunità che si è dimostrata fondamentale per tanti giovani imprenditori, come testimoniato dal boom di adesioni, si parla infatti di oltre 6000 domande. Lo scopo inizialmente previsto da questo set di agevolazioni, dunque, pare che stia mantenendo l’impegno preso: spingere i giovani cervelli del Sud a rimanere a casa, avviando lì la propria attività imprenditoriale. Un fattore chiave anche per le regioni e per la loro economia interna. Vediamo quindi di scoprire quali sono queste agevolazioni, quali i settori più quotati e alcuni consigli per avviare un’impresa.

Resto al Sud: agevolazioni e settori di maggiore spicco

Il piano Resto al Sud mette a disposizione dei giovani imprenditori under 35 diversi finanziamenti, in parte a fondo perduto, in parte come fondo di garanzia. Per quanto concerne le cifre, si parla di un tot massimo di 50.000 euro per giovane impresa: se presente un progetto comune, con la partecipazione di più imprese, la cifra massima consentita da Resto al Sud arriva fino a 200.000 euro. Quali sono i settori attualmente più quotati? Domina su tutti il comparto del turismo e della cultura: al momento, il 43% dei progetti presentati appartiene proprio a questo settore. Seguono i comparti del manifatturiero e dei servizi a persone: in questi casi le percentuali sono del 27% e del 13%.

Quali sono gli step da compiere per avviare un business?

Una volta trovati i finanziamenti, la missione è solo all’inizio: esistono altri step importanti da affrontare, come gli adempimenti burocratici, la costituzione di una società, l’iscrizione al registro delle imprese e l’apertura della partita iva. Poi bisogna chiaramente trovare un locale delle dimensioni adatte, per costruire la base operativa dell’impresa. Una volta fatto questo, arriva il momento di allacciare la linea telefonica e soprattutto Internet, essenziale per farsi pubblicità a costi ridotti. Bisogna dunque valutare quali sono le principali offerte sulla telefonia dedicate a chi ha la partita iva fra quelle proposte dalle principali società telefoniche. Ciò vi permetterà di capire quale soluzione si adatta meglio al vostro business.

Resto al Sud: l’identikit del giovane imprenditore

Qual è l’identikit del giovane imprenditore che sceglie di approfittare delle opportunità di questo programma? A livello geografico, il 45% delle domande di adesione proviene specificatamente dalla Campania: seguono la Calabria e la Sicilia con il 17%, poi la Sardegna e l’Abruzzo (15%) e infine le altre (dal 4% all’1%). Nella maggioranza dei casi (37%) sono i giovani compresi fra i 30 e i 35 anni a farne richiesta: c’è anche una corposa fetta composta da richiedenti under-25 (34%). In media, chi richiede il finanziamento possiede un alto grado di istruzione (laurea o master).