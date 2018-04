Sicilia: Finanziaria, emendamento Pd per il reddito di inclusione

Un emendamento che prevede il reddito di inclusione per le famiglie con un reddito Isee fino a 7 mila euro. E' una delle norme del Pd per la legge di stabilita' regionale da lunedi' in discussione nell'Aula dell'Ars. La misura prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro. Attualmente la legge nazionale prevede il reddito d'inclusione per le famiglie con un reddito Isee di 6 mila euro. "E' una misura su cui ci aspettiamo il sostegno di tutte le forze politiche e una risposta positiva del governo", ha affermato il capogruppo del Pd Giuseppe Lupo, che ha presentato la norma insieme ad altri emendamenti dei dem alla Finanziaria del governo Musumeci. Fra le altre proposte del Pd l'innalzamento dei finanziamenti in conto investimenti per i comuni, l'estensione delle zone franche per la legalita' ai comuni sciolti per mafia sotto i 50 mila abitanti; la creazione di un fondo perequativo per il deposito dei rifiuti in discarica e l'estensione del bonus cultura previsto dal governo Gentiloni anche ai ragazzi dai 14 ai 17 anni. Lupo ha contestato la scure che il governo si appresta ad esercitare sulla spesa pubblica. "I tagli previsti sono eccessivi - ha detto - il governo torni indietro".