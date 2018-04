Modica, manutenzioni stradali: "cantieri aperti" in diverse zone della città

Modica Alta, Modica Bassa ed i quartieri Dente e Sorda interessati in questi e nei prossimi giorni da svariati interventi di manutenzione stradale. Lo rende noto il sindaco, Ignazio Abbate. A Modica Alta gli interventi di posa del nuovo manto stradale e di rifacimento della segnaletica orizzontale riguardano Via del Serbatoio, Viale Manzoni, Corso Sicilia e Via Nuovo Macello, dove maggiore era il deterioramento dell’asfalto. Verrà inoltre rifatto l’arredo urbano di Piazza S.Giovanni e Principessa Maria del Belgio. Una volta terminati questi lavori, il cantiere si sposterà a Modica Bassa ed in particolare in Via Vittorio Veneto e Viale Medaglie d’Oro. Quindi la via Nuova S.Antonio che da via Vittorio Veneto porta al quartiere Dente. La prossima settimana sarà la volta del secondo tratto di Via Risorgimento dove è già cominciato l’ammodernamento degli impianti di illuminazione pubblica. Gli altri interventi riguarderanno il nuovo tappeto d’asfalto, la segnaletica orizzontale ed il rifacimento dei marciapiedi.