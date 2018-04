Salvini a Catania incontra i lavoratori dell'Auchan: "Prima gli italiani"

"I numeri imposti dall'Europa? Per me viene prima il benessere degli italiani! Chiedo troppo? #primagliitaliani". Lo scrive il leader della Lega Matteo Salvini sulla sua bacheca Facebook. Il leader del Carroccio e' a Catania per incontrare i lavoratori dell'ipermercato Auchan di San Giuseppe La Rena che protestano per l'annunciata chiusura del centro commerciale che occupa 108 lavoratori.

"I dirigenti Auchan mi hanno garantito - ha aggiunto Salvini - che stanno ragionando sia con il Comune che si e' impegnato a trovare un posto ad altri lavoratori - e a mia volta ho suggerito di coinvolgere anche la Regione - perche' se metti un pezzettino del Comune, uno della Regione un altro pezzo dell'azienda sul posto per chi volesse fare una scelta di vita diversa e ricollocamento altrove per altri, l'obiettivo e' quello di coprire tutti e 101 posti. Adesso cominciano gli incontri uno per uno e il loro obiettivo e' di arrivare ad un accordo soddisfacenti per tutti i lavoratori. Loro mi dicono che sono ottimisti e cercheranno di dare una risposta a tutti".

E sulle amministrative del 10 giugno prossimo il leader della Lega ha spiegato: "Alle amministrative di Catania la Lega appoggera' la candidatura di Salvo Pogliese (eurodeputato di Forza Italia) come sindaco. In altre realta' come Messina andra' da sola. A Siracusa e Ragusa vedremo. Dove il centrodestra guarda avanti e puo' essere coerente cambiare, la Lega ci sara', dove FI fa inciuci col Pd noi andremo da soli".