In Italia cresce il consumo degli antidepressivi; suicidi stabili

In Italia continua la crescita dei consumi di antidepressivi: nel 2016 erano pari a 39,87 Dosi Definite Giornaliere-DDD/1.000 ab die (erano 39,6 l'anno precedente). Lo dice il rapporto Osservasalute 2017, presentato oggi a Roma al Policlinico universitario Agostino Gemelli. Il documento precisa che, dopo l'aumento costante registrato nel decennio 2001-2011, il volume prescrittivo sembrava aver raggiunto nel 2012 una fase di stabilita' (38,50 DDD/1.000 ab die nel 2011; 38,60 DDD/1.000 ab die nel 2012), mentre, in realta', nel quadriennio successivo si e' registrato un nuovo incremento (39,10 DDD/1.000 ab die nel 2013; 39,30 DDD/1.000 ab die nel 2014; 39,60 DDD/1.000 ab die nel 2015; 39,87 DDD/1.000 ab die nel 2016. Il trend in aumento , sottolinea il rapporto, puo' essere attribuibile a diversi fattori tra i quali, ad esempio, l'arricchimento della classe farmacologica di nuovi principi attivi utilizzati anche per il controllo di disturbi psichiatrici non strettamente depressivi (come i disturbi di ansia), la riduzione della stigmatizzazione delle problematiche depressive e l'aumento dell'attenzione del Medico di Medicina Generale nei confronti della patologia. I consumi di farmaci antidepressivi piu' elevati per l'ultimo anno di riferimento (2016) si sono registrati in Toscana (60,96), PA di Bolzano (53,63), Liguria (53,09) e Umbria (52,06), mentre le regioni del Sud e le Isole presentano i valori piu' bassi (in particolare, Campania (30,59), Puglia (31,33), Basilicata (31,42), Sicilia (31,58) e Molise (31,95). Il rapporto aggiunge anche che e' pressoche' stabile il dato sui suicidi: nel biennio 2013-2014, si sono tolte la vita 8.216 persone e, tra queste, gli uomini rappresentano il 77,4%. Il tasso medio annuo di mortalita' per suicidio e' stato pari a 7,88 (per 100.000) residenti di eta' superiore o uguale a 15 anni. Nel biennio precedente il tasso medio annuo di mortalita' per suicidio e' stato pari a 8,06 (per 100.000) residenti di 15 anni e oltre. Nel biennio 2008-2009, il tasso medio annuo di mortalita' per suicidio era pari a 7,23 per 100.000 residenti. Nel biennio successivo, 2009-2010, era 7,21. Nel biennio 2011-2012, il tasso annuo di mortalita' per suicidio e' stato pari a 7,99 (per 100.000). Il tasso standardizzato di mortalita' per suicidio e' pari a 13,11 (per 100.000) per gli uomini e a 3,37 (per 100.000) per le donne.