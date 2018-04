Diminuisce il numero dei fumatori: in 14 anni - 17%

I fumatori sono diminuiti del 17,5%, passando dal 24% del 2002 al 19,8% del 2016: il fenomeno riguarda soprattutto gli uomini, passati dal 31,3% al 24,8% (-20,7%) rispetto alle donne, passate dal 17,2% al 15,1% (-12,2%). I dati sono stati resi noti oggi dal ministero della Salute in occasione della Terza Giornata Nazionale della salute della donna. Ampie sono quindi le differenze di genere; l'abitudine al fumo di tabacco e' piu' diffusa nelle fasce di eta' giovanili ed adulte. In particolare, tra i maschi la quota piu' elevata si raggiunge tra i 25 e i 34 anni e si attesta al 33,5%, mentre tra le femmine si raggiunge tra i 55-59 anni (20,4%).

L'avviso prevede dalla tarda mattinata di domani, domenica 22 aprile, precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Sicilia e sulla Calabria, specie sui settori centro-meridionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita', frequente attivita' elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti e' stata valutata per la giornata di domani, domenica 22 aprile, allerta gialla sulla Sicilia e sulla Calabria.

Permane inoltre l'allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sul Veneto, bacino dell'Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel Comune di Perarolo di Cadore (Belluno), sulla quale e' in corso un continuo e attento monitoraggio. Il quadro meteorologico e delle criticita' previste sull'Italia e' aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all'evolversi dei fenomeni, ed e' disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticita' specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguira' l'evolversi della situazione.