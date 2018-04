Catania, egiziano con 15 mila euro denunciato per riciclaggio

Un egiziano di 22 anni e' stato denunciato da agenti della Polfer di Catania. Aveva con se' banconote di vario taglio per un totale di 15.440 euro, somma della quale non ha fornito alcuna spiegazione riguardo la provenienza, il possesso o la destinazione. Il giovane sottoposto a controllo da parte degli agenti ha ha esibito un permesso di soggiorno in corso di validita' rilasciatogli dall'ufficio immigrazione della Questura di Catania ma, a seguito di accertamenti effettuati dai poliziotti, è emerso che lo straniero era sbarcato in Italia nel 2013 fornendo diverse generalita' ed era stato arrestato per associazione per delinquere finalizzata al traffico di esseri umani. l'egiziano e' stato denunciato per riciclaggio e il denaro e' stato sequestrato.