Modica, conclusi i lavori: aperto il nuovo Pronto soccorso dell’ospedale "Maggiore"

Operativo il nuovo Pronto soccorso dell'’Ospedale Maggiore di Modica. Quasi a sorpresa, senza una cerimonia ufficiale, è stato aperto il reparto di emergenza, uno dei più moderni dell’intero mondo sanitario regionale. Presenti il Direttore Sanitario del nosocomio, Piero Bonomo, ed il Sindaco di Modica, Ignazio Abbate che ha così commentato: “Finalmente un sogno che si avvera. Cinque anni fa, durante la prima riunione sul comparto sanitario a cui ho partecipato, uno degli argomenti principali di discussione fu proprio quello della struttura del Pronto Soccorso. Grazie ad una intuizione dei componenti della commissione, del direttore Bonomo e del sottoscritto siamo riusciti a mettere in campo una strategia che si è rivelata vincente. Fare un nuovo Pronto Soccorso unendo i fondi dell’Asp con quelli messi a disposizione dal Comune (circa 350 mila euro) per un debito antico nei confronti dell’Asp scaturito dall’utilizzo dell’ex ospedale S.Martino di Modica Alta per la sede universitaria. Da questo accordo è nato un progetto di nuova generazione diretto dall’ing. Lorenzo Aprile e supportato a titolo gratuito dal vicesindaco Giorgio Linguanti, che ha messo a disposizione tutta la sua competenza progettuale. Solo in questo modo oggi siamo riusciti a realizzare un’opera importantissima dove all’interno vengono allocati radiologia, degenza breve, camera calda per le ambulanze,sale moderne ed accoglienti, un reparto di ultima generazione. La prossima sfida sarà quella del raddoppio del numero del personale medico ed infermieristico come è stato già assicurato da parte dell’Assessore Regionale".