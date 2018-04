Incidente a Floridia, pensionato invalido con l'elisoccorso in ospedale

Con la sua Fiat Uno stava per immettersi su una stradina nei pressi del cimitero di Floridia, luogo dove venne ucciso nel 2014 Nicola La Porta, quando dalla strada del Diddino è sopraggiunta una Peugeot che ha centrato l'utilitaria nella fiancata, sul lato del conducente. Sarebbe questa la dinamica dell'incidente avvenuto questa mattina alla periferia di Floridia.

A.C., pensionato, invalido, è adesso ricoverato tra la vita e la morte all'ospedale Cannizzaro di Catania, mentre la moglie che si trovava sul lato passeggeri è stata trasferita in ambulanza al Pronto soccorso dell'Umberto I di Siracusa. Le sue condizioni, però, non sono gravi. Finito in ospedale pure il conducente della Peugeot che proveniva da Catania ed aveva scelto la vecchia provinciale per raggiungere Floridia. Pare che lavorasse in paese.

Scattato l'allarme sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 e considerate le gravi condizioni di A.C., è stato richiesto l'elisoccorso. La strada è stata chiusa dai carabinieri e dalla polizia municipale per consentire al velivolo di potere atterrare nel piazzale del cimitero. Sul posto dell'incidente anche i carabinieri della Tenenza per ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto dei due veicoli.