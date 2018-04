Rifiuti abbandonati e lavori non autorizzati a Siracusa, multe

Nell’ambito di mirati servizi, finalizzati al contrasto del fenomeno dell’abbandono incontrollato di rifiuti lungo la rete viaria provinciale, e dei lavori stradali eseguiti senza la preventiva e necessaria autorizzazione o concessione dell’ente proprietario della strada la Polizia Provinciale di Siracusa, dopo un’attività di indagine, è riuscita a risalire all’autore di un significativo abbandono di rifiuti lungo il vecchio tracciato della strada provinciale 74 dove erano stati abbandonati rifiuti speciali di ogni genere, lastre di Eternit, materiale di risulta e vari suppellettili come armadi, divani ed altro.

Al trasgressore è stata contestata ai sensi dell’art. 255 del D.lgs. 152/06, la sanzione pecuniaria di 600 euro nonché la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, attività già avvenuta tramite una ditta autorizzata.

Nel contempo nelle strade provinciali 75 e 78 sono stati accertati dei cantieri stradali non autorizzati che consistevano in lavori di scavo lungo la sede stradale, l’installazione di recinzioni di appezzamenti di terreni e realizzazione di nuovi accessi e diramazioni. Tutte opere prive delle preventive e necessarie autorizzazioni o concessioni dell’ente proprietario della strada. Ai trasgressori, sono state contestate le sanzioni previste dal codice della strada per un importo pari a 1186,00 euro.