Bruciata un'auto a Rosolini, il proprietario ustionato in ospedale

Non si ferma l'ondata del fuoco a Rosolini. I carabinieri la scorsa notte sono intervenuti in via Asiago, odve i residenti del posto avevano segnalato un’autovettura in fiamme. Giunti sul posto i militari hanno constatato che le fiamme avevano bruciato completamente il veicolo. Resosi conto dell’incendio della propria autovettura, il proprietario si sarebbe adoperato nel tentativo di spegnere le fiamme subendo però gravi ustioni agli arti per le quali è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania. L’incendio è stato domato dal personale dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Noto. Sul posto non sono stati rivenuti elementi utili per ricostruire la natura dell’incendio. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso finalizzati a ricostruire la natura degli eventi.