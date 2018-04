A Siracusa arriva Tedx, il primo format ispirazionale-educativo

Sarà dedicato al tema delle “Contaminazioni” il primo Tedx organizzato a Siracusa il prossimo 5 maggio, che accoglierà 8 ospiti nazionali e internazionali sul palco del Teatro Comunale per raccontare la propria idea e la propria esperienza di società in cambiamento. “Abbiamo preso spunto dall’idea di contaminazione - raccontano Mario Alessandra, Ilaria Alessandra e Renata Giunta, organizzatori del format a Siracusa- interpretandolo come processo in atto nella società globale che coinvolge comunità e generazioni diverse, con la capacità di sovvertire il corso degli eventi. Sarà una bella occasione per tutti coloro che vogliono guardare oltre i limiti del quotidiano per lasciarsi ispirare da storie e personalità di grande impatto”.

Gli otto ospiti provengono dal mondo dell’imprenditoria, dell’economia, della comunicazione e della scienza. Dalle testimonianze legate al mondo dell’innovazione digitale e non, come Giovanni De Lisi, imprenditore e fondatore di GreenRail, nominato da Wired una delle 50 persone più influenti al mondo digital del 2017, Luca Colombo, country manager Italia di Facebok, John Peter Sloan, artista eclettico e noto per aver contribuito a diffondere l’apprendimento della lingua inglese con il suo “Instant English” e Sonia Massari, direttrice di Gustolab, ricercatrice in ambito food e design, alle personalità più istituzionali, come Gregorio De Felice, Chief Economist, Intesa Sanpaolo e Maria Pia Abbracchio, scienziata e presidente della Fondazione Filarete, passando poi per esperienze nell’ambito sociale e culturale con Lorenzo Marini, pubblicitario, artista e scrittore e Riccarda Zezza, imprenditrice sociale e co-autrice del metodo di apprendimento MAAM (La maternità è un master). “Che una grande organizzazione internazionale – dice il vice sindaco, Francesco Italia – abbia scelto la nostra citta per tenere un incontro è la conferma delle grande forza attrattiva che essa riesce ad esprimere, frutto dell'attento lavoro di valorizzazione delle sue indiscutibili potenzialità svolto in questi anni. Anche il tema scelto mi sembra particolarmente consono: la nostra idea di Siracusa, città antica e da sempre aperta al mondo, fa delle contaminazioni un tratto caratteristico da cui trarre spunti e conoscenze per scelte di crescita sociale e culturale oltre che economica”.

Cos’è TEDx - TED è un’organizzazione no-profit statunitense, nata più di 30 anni fa, che ha l’obiettivo di diffondere idee che hanno valore. Nella Conferenza annuale di TED i maggiori protagonisti del “pensare” e del “fare” sono invitati a presentare le loro idee in talk di massimo 18 minuti. Nello spirito di «idee che meritano di essere diffuse» TED ha lanciato un programma, chiamato TEDx, di eventi locali, organizzati in modo indipendente, che si propongono di riunire persone per condividere un’esperienza simile a quella che si vive con TED. Anche per TEDx Ortygia, presentazioni dal vivo e proiezioni di video tratti da TEDTalks sono combinati allo scopo di favorire relazioni e discussioni all’interno di gruppi di piccole dimensioni. Con TEDx Ortygia l’obiettivo è quello di presentare idee che sappiano suscitare l’interesse del pubblico siracusano e in particolar modo di offrire l’opportunità di una riflessione sulla scienza, sulla tecnologia e sulla società.