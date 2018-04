Non accetta la fine della storia e perseguita l'ex ad Avola

Agenti della Polizia di Stato, in servizio al Commissariato di Avola, hanno denunciato un uomo di 58 anni domiciliato a Noto, già conosciuto alle forze di polizia, per il reato di detenzione illegale di munizionamento. Il denunciato è stato querelato dalla sua ex convivente perché, non rassegnatosi alla fine della relazione, la pedinava e la importunava con insistenza. Gli uomini del Commissariato effettuavano, pertanto, una perquisizione domiciliare a casa dell’uomo che consentiva di rinvenire e sequestrare 32 cartucce cal. 12, detenute illegalmente.