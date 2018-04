Un 89enne e' in gravi condizioni a Gela dopo un incidente stradale verificatosi stamane in via Butera, nei pressi del passaggio a livello. A scontrarsi un camion e una Fiat Panda condotta dall'anziano. Il ferito e' ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale di Gela. I veicoli sono stati sottoposti a sequestro.