Floridia piange i suoi 3 giovani morti: lutto cittadino nel giorno dei funerali

Non c'è consolazione, ma soltanto strazio in casa di Peppe Marino, 24 anni, morto insieme alla sua giovane compagna, Chiara Carrubba di 20, nel tragico incidente stradale di ieri pomeriggio a Monasteri, sulla Provinciale 12 che porta a Cassibile. Nell'abitazione di via Fava 4 è un continuo via vai di parenti ed amici. I Marino hanno perso un figlio, la nuora che era incinta da poco tempo e adesso debbono pensare a Cristina, con fratture sparse in tutto il corpo, ricoverata al Cannizzaro di Catania, ma fortunatamente viva. C'è anche dolore e lutto in via Bordonaro, nell'abitazione di Giovanni Violano, 33 anni, anche lui vittima dell'incidente.

Da una prima ricostruzione fatta dagli investigatori che sono intervenuti sul posto, la tragedia che ha praticamente distrutto due famiglie, si sarebbe verificata anche per l'alta velocità. Peppe Marino che era alla guida della Ford Focus, finita poi nella scarpata dopo essere capottata, pigiava sull'acceleratore in prossimità del curvone maledetto. Poi dopo avere capito che non riusciva più a controllare il mezzo, avrebbe fatto una brusca manovra e la Ford Focus priva di ogni controllo, è diventata una bara per tre dei 4 occupanti. Le due coppie dopo il pranzo del 25 Aprile, avevano deciso di fare una passeggiata nelle zone di mare. Ma è successo il finimondo quando erano da poco passate le 15.

Ma chi erano le vittime di ieri pomeriggio? Peppe Marino lavorava come operaio in campagna, mentre la sua compagna, in gravidanza, stava in casa. Avevano accettato il lieto evento e speravano di formare una tranquilla famiglia, ma per loro il destino è stato crudele, atroce.

Giovanni Violano che era fidanzato con la sorella di Marino, non aveva un lavoro fisso, ma si dava da fare con lavoretti saltuari. In prossimità dell'estate, era già pronto per un'occupazione stagionale. Anche per lui, così come i cognati, la vita gli ha voltato le spalle.

I corpi delle tre vittime attualmente si trovano all'obitorio del cimitero di Siracusa. Nelle prossime ore verranno restituiti ai familiari per le esequie.

A Floridia questa mattina si parlava soltanto di questa immane tragedia. "Non si può morire in questo modo - ha detto il sindaco Gianni Limoli - tre giovani vite spezzate in un giorno di festa. Sono vicino ai familiari delle tre vittime e a nome di tutta l'amministrazione e della città, ci associamo al dolore ed al lutto delle famiglie Marino e Violano. Ho già fatto preparare un'ordinanza: nel giorno dei funerali a Floridia sarà lutto cittadino".

(Nella foto da sinistra Giovanni Violano, Chiara Carrubba e Peppe Marino)