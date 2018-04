Giro di vite a Rosolini dopo gli attentati: due arresti e sei denunce

Giro di vite a Rosolini dopo i continui avvertimenti con il fuoco. I carabinieri hanno arrestato due persone e denunciate 6 in stato di libertà. I militari dell'Arma hanno arrestato Salvatore Lorefice, 52 anni, in quanto colpito da una ordinanza di custodia cautelare per un’evasione commessa nell’anno 2012, per la quale dovrà scontare un anno di detenzione domiciliare, ed all’arresto in flagranza di Corrado Armenia, di 52, rosolinese, in quanto trovato in possesso di oltre 150 grammi di sostanza stupefacente tra hashish e marijuana. Oltre all’arresto altre 6 denunce per truffa, ricettazione, furto di energia elettrica, porto di oggetti atti ad offendere e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sono infine state segnalate all’autorità amministrativa 3 persone quali assuntori di sostanze stupefacenti in quanto trovate tutte in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana destinate all’uso personale.