Il 1° Maggio con il sole al sud, perturbazioni nel resto d'Italia

Nella giornata del Primo Maggio ci sara' un netto peggioramento del tempo in Sardegna: le piogge si estenderanno, nella seconda parte del giorno, anche alle regioni centrali, Emilia Romagna ed estremo Nord-Ovest. Questo peggioramento e' dovuto all'arrivo di una nuova perturbazione (la n.1 di maggio) che poi, tra mercoledi' e giovedi', dara' vita a un vortice di bassa pressione che coinvolgera' gran parte dell'Italia. Secondo i meteorologi del Centro Epson Meteo per il giorno della Festa dei Lavoratori e' atteso tempo bello all'estremo Sud. Nuvole sul resto d'Italia, con piogge sparse su regioni centrali, Romagna, Sardegna e, a carattere piu' isolato, anche su Alpi Occidentali, Liguria ed Emilia. Al mattino piogge diffuse in Sardegna e in graduale estensione a Lazio, Umbria e Toscana.

Nel pomeriggio le piogge si intensificano sulla Sardegna; piogge in gran parte del Centro, piu' insistenti su Umbria, Toscana e alto Lazio; qualche pioggia isolata anche su Piemonte, Liguria e Appennino emiliano. La sera piogge piu' diffuse anche in Emilia e Piemonte meridionale. Temperature massime in ulteriore calo, specie nei valori massimi, al Centro-Nord e in Sardegna. Venti deboli; in intensificazione dalla sera sul Canale di Sicilia.

"La perturbazione che ieri ha lambito il Nord Italia, oggi si allontana dal nostro Paese e sara' seguita da correnti relativamente fresche che favoriranno un generale calo delle temperature, piu' sensibile al Centro-Nord, dove le temperature torneranno ad avvicinarsi ai valori tipici del periodo; il tempo nel complesso sara' nel complesso buono e prevalentemente soleggiato.

Oggi sara' una giornata con cielo poco nuvoloso su gran parte delle nostre regioni. Piu' nuvole su Alpi e zone appenniniche, con occasionali rovesci sui rilievi di alto Piemonte, nord-ovest della Lombardia e zone interne del Sud. Nubi in aumento sulla Sardegna con prime piogge al sud dell'Isola tra pomeriggio e sera. Venti moderati di libeccio su Mar Ligure e mare di Sardegna. Temperature in calo, specie al Nord, versante tirrenico e Sardegna.

Mercoledi' 2 maggio la perturbazione dara' origine a un intensa circolazione ciclonica sul Mar Tirreno. Saranno possibili piogge diffuse in gran parte del Paese, piu' insistenti su Nord-Ovest ed Emilia; rovesci e temporali sulla Sardegna e nell'ovest della Sicilia. Sara' una giornata molto ventosa su molte regioni, in particolare, al Sud e sulle Isole con raffiche oltre i 100 km/h in Sardegna e nel Canale di Sicilia e, fino a 50/70 km/h, nel resto del Centro-Sud e in Liguria. Probabili mareggiate sulle coste occidentali di Sicilia e Sardegna.

Questo vortice di bassa pressione determinera' un tempo variabile o instabile fino al prossimo fine settimana, quando i fenomeni dovrebbero concentrarsi soprattutto sulle regioni centro-meridionali. La giornata peggiore sara' quella di giovedi' quando le precipitazioni, anche sotto forma di rovesci e temporali, potranno coinvolgere tutto il Paese, risultando localmente anche intense soprattutto all'estremo Nord-Ovest, Nord-Est e ancora una volta sulla Sardegna.

Il vento soffiera' intenso al Centro-Sud fino alla giornata di venerdi' e tendera' ad attenuarsi solo nel fine settimana. Nonostante questa dinamicita' il clima restera' molto mite con temperature che, anche al Sud, si porteranno piu' vicine alla media stagionale.

Si preannuncia quindi una settimana, per alcune regioni, molto piovosa. In particolare, la regione che rischia i quantitativi piu' ingenti e' la Sardegna dove, tra martedi' e venerdi', si potranno accumulare fino a 150-200 litri su metro quadrato. Valori simili si potrebbero raggiungere anche sul Piemonte occidentale e meridionale.