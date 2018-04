Modica, migliaia in città per la festa di S. Giorgio: ma troppe auto in centro

E’ andata in archivio l'edizione 2018 della festa di San Giorgio caratterizzata da una folla enorme di turisti provenienti anche da Francia, Germania, Inghilterra e Spagna. Una giornata, quella di domenica, con il centro storico e la parte alta della città invasi da migliaia di persone. Tutto si è svolto nella normalità, anche se, purtroppo, a Modica centro, come succede spesso in occasione di eventi che richiamano moltissimi visitatori, a farla da padroni sono stati i gas di scarico di automobili e pullman turistici. Sarebbe stato quanto mai opportuno istituire la tanto reclamata isola pedonale supportata da bus navetta. Il centro storico, da piazza Corrado Rizzone al Teatro Garibaldi, sarebbe diventato vivibile per chi aveva scelto di venire a Modica per assistere ai festeggiamenti di San Giorgio senza dover fare pericolosi slalom tra le auto che intasavano il "salotto buono" della città. Quella dell'isola pedonale è una questione che va affrontata in tempi rapidi per non vanificare quanto di buono è stato fatto in attività di promozione della città e del suo patrimonio artistico e monumentale. Il turismo, insomma, non può essere solo confusione e quantità.