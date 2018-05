Marzamemi fa sold out di turisti: pienone nei ristoranti

Il 1° Maggio è stato pure l'occasione per una gita fuori porta ed al mare. I litorali della Sicilia sono stati presi d'assalto dai bagnanti: da Palermo alla fascia costiera di Siracusa. Un vero e proprio assalto di turisti, che si è riversato fin dalle prime ore del mattino, nella borgata marinara di Marzamemi. Passeggiate alla Balata e sul viale Starrabba, mentre gli esercizi pubblici, in particolar modo ristoranti e trattorie, hanno fatto registrare il sold out. Molte persone per il pranzo hanno fatto ricorso ai locali di Portopalo di Capo Passerro, aspettando anche tre turni prima di sedersi a tavola. Un buon inizio di vacanze che lascia ben sperare per l'estate.